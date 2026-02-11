الأخبار
الحلف الأطلسي يعلن إطلاق مهمته الدفاعية الجديدة في المنطقة القطبية الشمالية

2026-02-11 | 08:27
الحلف الأطلسي يعلن إطلاق مهمته الدفاعية الجديدة في المنطقة القطبية الشمالية

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) إطلاق مهمته الجديدة لتعزيز الأمن في المنطقة القطبية الشمالية، في خطوة تهدف إلى تهدئة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تراجع عن تهديداته بضم غرينلاند.

وأكد القائد الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكويتش في بيان أن هذه المهمة التي أُطلق عليها اسم "أركتيك سنتري" Arctic Sentry ("حارس القطب الشمالي")، تُبرز التزام الحلف "بالحفاظ على الاستقرار في إحدى أهم المناطق الاستراتيجية".

