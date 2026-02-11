ألمانيا: خطة إسرائيل للضفة الغربية خطوة باتّجاه "الضم الفعلي"

انتقدت ألمانيا خطط إسرائيل لإحكام قبضتها على الضفة الغربية المحتلة على اعتبارها "خطوة إضافية باتّجاه الضم الفعلي"، في ظل تصاعد الغضب الدولي حيال الخطوة.



وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين: "لا تزال إسرائيل القوّة المحتلة في الضفة الغربية، وكقوة احتلال، يُعدّ قيامها ببناء المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك نقل مهام إدارية معيّنة إلى السلطات المدنية الإسرائيلية".