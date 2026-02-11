وزير الخارجية الفرنسي: باريس تعتزم زيادة التأشيرات للإيرانيين الراغبين في اللجوء

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا ستزيد عدد التأشيرات الممنوحة للإيرانيين الراغبين في اللجوء بعد حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية في الآونة الأخيرة.



وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان، قال بارو إن باريس تريد دعم الشعب الإيراني بكل الوسائل الممكنة.



وأضاف: "فرنسا ترغب في المساعدة لا سيما من خلال استقبال المعارضين المضطهدين من قبل النظام والذين يطلبون اللجوء إلى فرنسا. سنزيد عدد التأشيرات الإنسانية لأغراض اللجوء لهؤلاء الأفراد الذين يتعين علينا حمايتهم".