نتنياهو شدّد لدى لقائه ترامب "على الاحتياجات الأمنية" لإسرائيل في إطار المفاوضات الأميركية-الإيرانية

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في إطار المفاوضات" بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو وترامب "اتّفقا على مواصلة التنسيق والتواصل الوثيق بينهما".