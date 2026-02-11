واشنطن أصدرت تحذير سفر من المستوى الرابع لمواطنيها يشمل 21 دولة بينها لبنان

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية تحذيرا من المستوى الرابع لمواطنيها منبهة من السفر إلى 21 دولة حول العالم بسبب المخاطر الأمنية.



وتشمل القائمة أفغانستان، بيلاروسيا، بوركينا فاسو، ميانمار، جمهورية إفريقيا الوسطى، هايتي، إيران، العراق، لبنان، ليبيا، مالي، النيجر، كوريا الشمالية، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، أوكرانيا، فنزويلا، واليمن.