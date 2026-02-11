أعربت لجنة نوبل عن استيائها الشديد إزاء اعتقال نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 في كانون الأول في إيران، لافتة إلى أن وضعها الصحي متدهور.وأوقفت الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان البالغة 53 عاما، في 12 كانون الأول في مدينة مشهد في شمال شرق البلاد مع نشطاء آخرين، بعد إلقائها كلمة في تأبين محام عثر عليه ميتا.وقالت اللجنة في بيان: "تشعر لجنة نوبل النروجية باستياء شديد إزاء تقارير موثوقة تصف الاعتقال العنيف وإساءة المعاملة الجسدية والمتواصلة التي تهدد حياة نرجس محمدي"، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، لتتمكن من الحصول على الرعاية الطبية.