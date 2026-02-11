مصدران لفرانس برس: القوات الأميركية تنسحب من قاعدة التنف في سوريا إلى الأردن

انسحبت القوات الأميركية المنتشرة في سوريا في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية، من قاعدة التنف نحو الأردن، وفق ما أفاد مصدران عسكريان سوريان فرانس برس.



وقال مصدر عسكري: "انسحبت اليوم القوات الأميركية بالكامل من قاعدة التنف باتجاه قاعدة البرج في الأردن"، فيما أكّد مصدر عسكري ثان الانسحاب، موضحا أنهم "بدأوا بعملية الانسحاب قبل 15 يوما".