مصدران لفرانس برس: القوات الأميركية تنسحب من قاعدة التنف في سوريا إلى الأردن
أخبار دولية
2026-02-11 | 16:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصدران لفرانس برس: القوات الأميركية تنسحب من قاعدة التنف في سوريا إلى الأردن
انسحبت القوات الأميركية المنتشرة في سوريا في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية، من قاعدة التنف نحو الأردن، وفق ما أفاد مصدران عسكريان سوريان فرانس برس.
وقال مصدر عسكري: "انسحبت اليوم القوات الأميركية بالكامل من قاعدة التنف باتجاه قاعدة البرج في الأردن"، فيما أكّد مصدر عسكري ثان الانسحاب، موضحا أنهم "بدأوا بعملية الانسحاب قبل 15 يوما".
أخبار دولية
القوات الأميركية
قاعدة التنف
سوريا
الأردن
التالي
مواجهات بين الشرطة ومحتجين ضد تعديل قانون العمل في الأرجنتين
لجنة نوبل تستنكر توقيف نرجس محمدي و"إساءة معاملتها" في إيران
السابق
