مسؤولان لرويترز: القوات الأميركية تنسحب بالكامل من قاعدة التنف في سوريا

أعلن مسؤولان أميركيان لرويترز أن القوات الأميركية انسحبت بالكامل من قاعدة التنف العسكرية في سوريا وسلمتها إلى القوات الحكومية السورية.



ويقع مجمع التنف في موقع استراتيجي عند نقطة التقاء حدود سوريا والأردن والعراق.



وأُنشئ في خلال الحرب الأهلية السورية في عام 2014 ليكون مركزا رئيسيا لعمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.