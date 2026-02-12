الشرطة تفتش مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في إطار تحقيق في بيع عقارات

فتشّت الشرطة البلجيكية مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة الأوروبية بشأن مخالفات محتملة في بيع أصول عقارية للدولة البلجيكية، وفق ما أفاد مصدر مطّلع وكالة فرانس برس.



وأكدت المفوضية أنها تتعرض لتحقيق يتعلق ببيع 23 من مبانيها للدولة البلجيكية في عام 2024، معربة عن ثقتها في أن "العملية تمت وفقا للقواعد"، وفق ما أفاد متحدث باسمها.



وأضاف المتحدث: "ستتعاون المفوضية بشكل كامل مع النيابة العامة الأوروبية والسلطات البلجيكية المختصة وستقدم جميع المعلومات والمساعدة اللازمة لإجراء تحقيق شامل ومستقل".



وأشارت النيابة العامة الأوروبية في بيان إلى إجرائها عمليات "جمع أدلة" كجزء من تحقيق جارٍ.