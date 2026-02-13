الأخبار
القضاء البريطاني يحكم ضد حظر "بالستاين أكشن" في المملكة المتحدة
أخبار دولية
2026-02-13 | 07:24
حكمت المحكمة العليا البريطانية ضد حظر منظمة "بالستاين آكشن" (التحرك من أجل فلسطين) باعتباره يتعارض مع حرية التعبير.
وجاء في الحكم أن "المحكمة اعتبرت بصورة عامّة أن حظر بالستاين آكشن غير متناسب" مؤكدا أن قرار حظرها "يقوض بشكل كبير الحق في حرية التعبير".
لكن الحكم أضاف أن الحركة التي صُنّفت منظمة إرهابية في تموز 2025، تبقى محظورة للسماح للحكومة بالطعن في القرار.
أخبار دولية
البريطاني
"بالستاين
أكشن"
المملكة
المتحدة
