القضاء البريطاني يحكم ضد حظر "بالستاين أكشن" في المملكة المتحدة

حكمت المحكمة العليا البريطانية ضد حظر منظمة "بالستاين آكشن" (التحرك من أجل فلسطين) باعتباره يتعارض مع حرية التعبير.



وجاء في الحكم أن "المحكمة اعتبرت بصورة عامّة أن حظر بالستاين آكشن غير متناسب" مؤكدا أن قرار حظرها "يقوض بشكل كبير الحق في حرية التعبير".



لكن الحكم أضاف أن الحركة التي صُنّفت منظمة إرهابية في تموز 2025، تبقى محظورة للسماح للحكومة بالطعن في القرار.