الجيش الأميركي: إكمال مهمة نقل أعضاء بتنظيم الدولة الإسلامية من سوريا للعراق

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية أنجزت مهمتها في سوريا المتمثلة في نقل معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية إلى العراق.



وأضافت القيادة المركزية في بيان "بدأت مهمة النقل التي استمرت 23 يوما في 21 كانون الثاني، وأسفرت عن نجاح القوات الأمريكية في نقل أكثر من 5700 مقاتل بالغ من تنظيم الدولة الإسلامية من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى الحجز بالعراق".