ميرتس يدعو الى إصلاح وإحياء الثقة بين ضفتي الأطلسي

أخبار دولية
2026-02-13 | 08:42
ميرتس يدعو الى إصلاح وإحياء الثقة بين ضفتي الأطلسي
ميرتس يدعو الى إصلاح وإحياء الثقة بين ضفتي الأطلسي

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس الى إحياء الثقة بين ضفتي الأطلسي، متوجها إلى الأميركيين "الأصدقاء الأعزاء"، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال ميرتس: "في عصر التنافس بين القوى الكبرى، لن تكون الولايات المتحدة قوية بما يكفي لكي تعتمد على نفسها حصرا".

وتطرق الى "حقيقة غير مطمئنة: لقد نشأت فجوة وانقسام عميق بين أوروبا والولايات المتحدة"، مشيرا الى أن "نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس قالها قبل عام هنا في ميونيخ. لقد أصاب في توصيفه"، في إشارة الى خطاب لفانس اتهم فيه أوروبا بقمع حرية التعبير وغيرها من الحقوق.

مقالات ذات صلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-20

من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-16

الجزيرة: القوات الإسرائيلية تقتحم أحياء عديدة في مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-15

لقاء جمع معوض ببن فرحان: بحثٌ شمل الإصلاحات الضرورية لاستعادة الثقة بلبنان

LBCI
خبر عاجل
2026-01-07

الولايات المتحدة ترحّب بالإصلاحات الحكومية وتعتبر قانون "الفجوة المالية" خطوة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان

