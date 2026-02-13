ميرتس يدعو الى إصلاح وإحياء الثقة بين ضفتي الأطلسي

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس الى إحياء الثقة بين ضفتي الأطلسي، متوجها إلى الأميركيين "الأصدقاء الأعزاء"، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن.



وقال ميرتس: "في عصر التنافس بين القوى الكبرى، لن تكون الولايات المتحدة قوية بما يكفي لكي تعتمد على نفسها حصرا".



وتطرق الى "حقيقة غير مطمئنة: لقد نشأت فجوة وانقسام عميق بين أوروبا والولايات المتحدة"، مشيرا الى أن "نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس قالها قبل عام هنا في ميونيخ. لقد أصاب في توصيفه"، في إشارة الى خطاب لفانس اتهم فيه أوروبا بقمع حرية التعبير وغيرها من الحقوق.