فون دير لاين: على الاتحاد الأوروبي تفعيل ميثاق الدفاع المشترك

حثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر ميونيخ للأمن، الاتحاد الأوروبي على تفعيل ميثاق الدفاع المشترك المنصوص عليه في معاهدة التأسيس.



وقالت فون دير لاين في كلمة ألقتها في المؤتمر: "الدفاع المشترك ليس مهمة اختيارية للاتحاد الأوروبي. إنه التزام منصوص عليه في معاهدتنا".



وأضافت: "التزامنا الجماعي هو أن نقف إلى جانب بعضنا البعض في حالة التعرض للعدوان، أو بعبارة بسيطة: واحد للجميع والجميع للواحد. وهذا هو معنى أوروبا".