خمس دول بينها المملكة المتحدة تتهم موسكو بتسميم المعارض أليكسي نافالني في سجنه
أخبار دولية
2026-02-14 | 09:17
خمس دول بينها المملكة المتحدة تتهم موسكو بتسميم المعارض أليكسي نافالني في سجنه
اتهمت خمس دول أوروبية، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، روسيا بتسميم المعارض أليكسي نافالني في سجنه عام 2024 عبر استخدام "مادة سامة نادرة"، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان مشترك مع السويد وفرنسا وهولندا وألمانيا، قبيل الذكرى السنوية الثانية لوفاة نافالني، المعارض الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نعلم أن الدولة الروسية استخدمت هذا السم القاتل لاستهداف نافالني خوفاً من معارضته".
وافادت بريطانيا بأنها ستبلغ المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بهذا الامر "بوصفه انتهاكا صارخا من جانب روسيا" لميثاق المنظمة، مطالبة موسكو "بأن توقف فورا هذا النشاط الخطير".
واوضحت الخارجية البريطانية أن "عملا منتظما ومنسقا أكد، استنادا الى تحاليل مخبرية، أن السم القاتل الموجود عادة داخل جلد ضفادع السهام الاكوادورية، عثر عليه في عينات أخذت من جسم أليكسي نافالني".
واضافت أن هذا السم "من المرجح جدا أنه تسبب بوفاته".
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
