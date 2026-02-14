روته: لا أحد في أوروبا يدعو لاستبدال المظلة النووية الأميركية

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ألا أحد في أوروبا يسعى لاستبدال المظلة النووية الأميركية، وذلك بعد أن أعلنت ألمانيا أنها تجري محادثات مع فرنسا بشأن قدراتها الردعية النووية.



وصرح الأمين العام للناتو للصحافيين في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أعتقد أن أي نقاش في أوروبا يهدف إلى تعزيز الردع النووي الجماعي أمر جيد، لكن لا أحد في أوروبا يدعو إلى استبدال المظلة النووية الأميركية".



وأضاف: "الجميع يدرك أنها الضامن النهائي، وأن سائر النقاشات الأخرى تأتي مكملة لها".



