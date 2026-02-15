صحيفة: أميركا ترحل 9 أشخاص إلى الكاميرون رغم حماية المحكمة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس السبت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قامت سرا بترحيل تسعة أشخاص إلى الكاميرون، على الرغم من أن عدد منهم يتمتعون بحماية المحاكم الأميركية ضد مثل هذا الإجراء، ولا ينتمي أي منهم إلى تلك الدولة الأفريقية.



وقالت الصحيفة، نقلا عن وثائق حكومية ومحامين عن المرحلين، إن بعض الرجال والنساء الذين تم إرسالهم إلى الكاميرون على متن رحلة جوية من الإسكندرية في ولاية لويزيانا، في 14 كانون الثاني، لم يعرفوا وجهتهم حتى تم وضعهم على متن رحلة تابعة لوزارة الأمن الداخلي وتقييدهم بالأصفاد والسلاسل.



ولم ترد وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية الأميركية ووزارة الشؤون الخارجية الكاميرونية حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق. ولم تتمكن رويترز حتى الآن من الوصول إلى المحامين الذين يمثلون المعتقلين.



ولم تعلن إدارة ترامب عن أي اتفاق وافقت فيه الكاميرون على قبول مرحلين من دول أخرى.