مسؤول: ميناء تامان الروسي تعرض لأضرار جراء هجوم بمسيرات أوكرانية

أعلن فينيامين كوندراتيف الحاكم المحلي اليوم الأحد أن ميناء تامان الروسي تعرض لأضرار جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.



وقال كوندراتيف، حاكم كراسنودار، إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق.