الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روبيو يزور أوروبا الشرقية لتعزيز العلاقات مع زعيمين يدعمهما ترامب

أخبار دولية
2026-02-15 | 02:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روبيو يزور أوروبا الشرقية لتعزيز العلاقات مع زعيمين يدعمهما ترامب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
روبيو يزور أوروبا الشرقية لتعزيز العلاقات مع زعيمين يدعمهما ترامب

يبدأ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الأحد جولة تستمر يومين لتعزيز العلاقات مع سلوفاكيا والمجر، اللتين تربط زعيماهما المحافظان علاقات ودية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكنهما على خلاف في الغالب مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي أن روبيو سيستغل هذه الزيارة لمناقشة التعاون في قطاع الطاقة والقضايا الثنائية، بما في ذلك التزامات حلف شمال الأطلسي.

وقال روبيو للصحفيين قبل مغادرته إلى أوروبا يوم الخميس: "الدولتان قويتان جدا معنا ومتعاونتان جدا مع الولايات المتحدة وتعملان معنا بشكل وثيق وهي فرصة جيدة لزيارتها وهما دولتان لم أزرهما من قبل".

وسيجتمع روبيو، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي لترامب، في براتيسلافا اليوم الأحد مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الذي زار ترامب في فلوريدا الشهر الماضي.

وتأتي جولة روبيو بعد مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن المتوقع أن يلتقي روبيو غدا الاثنين بالزعيم المجري فيكتور أوربان، الذي أظهرت معظم استطلاعات الرأي تراجع شعبيته قبل الانتخابات المقررة في نيسان والتي يمكن أن تسفر عن مغادرته للسلطة.

وقال روبيو: "ذكر الرئيس ترامب أنه يدعمه أوربان بشدة، ونحن كذلك".

وتصادم كل من فيكو وأوربان مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بسبب تحقيقات بشأن تراجع قواعد الديمقراطية.

ومن ناحية أخرى حافظا على علاقاتهما مع موسكو، وانتقدا فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا وأحيانا عرقلاها، وعارضا أيضا إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

أخبار دولية

أوروبا

الشرقية

لتعزيز

العلاقات

زعيمين

يدعمهما

ترامب

LBCI التالي
الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 11 شخصا في ضربات إسرائيلية منذ فجر الأحد
بي.بي.سي: إيران منفتحة على اتفاق نووي إذا ناقشت أميركا رفع العقوبات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-13

وزير خارجية الصين يسعى لتعزيز العلاقات في مجال النفط والغاز مع الإمارات

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-08

البساط عرض مع وزير الخارجية الايراني تعزيز العلاقات الاقتصادية

LBCI
أخبار دولية
2026-02-02

مساع بريطانية لتعزيز العلاقات​ الدفاعية مع الاتحاد الأوروبي​

LBCI
أخبار دولية
2026-01-31

وزير خارجية المكسيك يناقش مع روبيو تعزيز التعاون الثنائي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:00

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

LBCI
أخبار دولية
11:34

ترامب يدعو حماس إلى التخلي عن سلاحها بشكل "كامل وفوري"

LBCI
أخبار دولية
11:32

وزير الخارجية الإيراني يغادر إلى جنيف للجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
10:45

ترامب: مجلس السلام تعهد بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية بغزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-02-13

تدابير سير نتيجة انجراف التربة على طريق لحفد - سقي رشميا - جاج - ترتج

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-29

النائب طوني فرنجية: أي موازنة لا تأخذ بالإعتبار إعادة الثقة بالقطاع المصرفي ناقصة

LBCI
منوعات
2026-02-05

واقعة صادمة... عاملة حضانة ترمي حذاءً على طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا البلد!

LBCI
خبر عاجل
2026-02-14

الرئيس سعد الحريري: تيار المستقبل سيكون صوتهم بالاستحقاقات الوطنية وأهمها الانتخابات النيابية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى المواطنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

فضل الله: على الحكومة والدولة ان تقوم بواجباتها وتبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
06:52

كالاس: لا أشعر أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
04:13

الراعي: الوطن ليس فكرة مجرّدة بل عرس مشترك والتغيير الوطني يبدأ بتغيير الذات الشخصية

LBCI
آخر الأخبار
15:33

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: قوى حرس الحدود صادرت شحنة من المخدرات بلغت 135 كغ وأكثر من 300 كف من مادة الحشيش وبندقية كلاشنكوف بعد اشتباك مع عدد من المهربين كانوا قادمين من لبنان باتجاه الأراضي السورية قرب مدينة الزبداني غرب دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العالم يحتفل بعيد الحب: زفاف جماعي في ليما ورسائل سياسية من البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
12:46

ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة

LBCI
حال الطقس
02:45

استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
14:11

هيئة التشريع والاستشارات ردت على طلب وزير الداخلية وسؤاله لها حول اقتراع المغتربين وجاء ردها بأنه يحق للمغتربين التصويت من الخارج للـ١٢٨ نائبا

LBCI
أخبار لبنان
04:31

رئيس الجمهورية العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
03:51

دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط

LBCI
أمن وقضاء
02:35

سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها

LBCI
أخبار لبنان
05:58

عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم والأغنياء العميان عن حاجة الآخرين وكل سلطة تتناسى قضية الفقراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More