بي.بي.سي: إيران منفتحة على اتفاق نووي إذا ناقشت أميركا رفع العقوبات

أعلن مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نُشرت اليوم الأحد أن إيران مستعدة للنظر في تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة إذا أبدى الأميركيون استعدادا لمناقشة رفع العقوبات.