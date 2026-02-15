الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 11 شخصا في ضربات إسرائيلية منذ فجر الأحد

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 11 شخصا على الأقل منذ فجر الأحد في ضربات إسرائيلية قال مسؤول عسكري إسرائيلي إنها جاءت ردا على انتهاكات لوقف إطلاق النار.



وقال الدفاع المدني في غزة إن خمسة قتلى سقطوا في "غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق الاتصالات في منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة".



وأضاف أن خمسة آخرين قتلوا وأصيب عدد من الأشخاص بجروح "إثر غارة إسرائيلية استهدفت محيط المسلخ التركي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة"، فيما قُتل شخص في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.