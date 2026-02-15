انخفاض البطالة في مصر إلى 6.2% في الربع/4 من 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل البطالة في البلاد بلغ 6.2 بالمئة في الربع الرابع من عام 2025، انخفاضا من 6.4 بالمئة في الربع السابق.