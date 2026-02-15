الأخبار
انخفاض البطالة في مصر إلى 6.2% في الربع/4 من 2025

أخبار دولية
2026-02-15 | 06:15
LBCI
انخفاض البطالة في مصر إلى 6.2% في الربع/4 من 2025
انخفاض البطالة في مصر إلى 6.2% في الربع/4 من 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل البطالة في البلاد بلغ 6.2 بالمئة في الربع الرابع من عام 2025، انخفاضا من 6.4 بالمئة في الربع السابق.

اقتصاد

أخبار دولية

البطالة

الربع/4

