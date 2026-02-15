كالاس: لا أشعر أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد إنها تشعر أن حكومات دول الاتحاد غير مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا إلى التكتل، رغم مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بذلك.



وكرر زيلينسكي أمس السبت أنه يريد تحديد موعد للانضمام للتكتل في إطار الضمانات الأمنية لاتفاق سلام نهائي مع روسيا.



وقالت كالاس في ندوة عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أشعر أن الدول الأعضاء ليست مستعدة لإعطاء موعد محدد.. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

