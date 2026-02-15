أميركا: اعتراض سفينة تحدت حظرا فرضه ترامب

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية اليوم الأحد أن القوات اعترضت السفينة فيرونيكا 3 وصعدت على متنها بعد أن حاولت تحدي الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب.



وقالت الوزارة في منشور على إكس: "أجرت القوات الأميركية خلال الليل عملية اعتراض بحري وتفتيش للسفينة فيرونيكا 3 دون وقوع أي حوادث في منطقة مسؤولية القيادة الأميركية في المحيط الهادي".



وأضافت: "تتبعناها من البحر الكاريبي إلى المحيط الهندي، واقتربنا منها، وأوقفناها".