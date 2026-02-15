الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روبيو: الولايات المتحدة لا تريد من أوروبا أن تكون "تابعة" لها
أخبار دولية
2026-02-15 | 08:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
روبيو: الولايات المتحدة لا تريد من أوروبا أن تكون "تابعة" لها
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترحب بتخلي أوروبا عن "اعتمادها" على الولايات المتحدة، مؤكدا أن الأخيرة لا تريد لها أن تكون "تابعة" لها.
وأضاف روبيو في خلال زيارة إلى سلوفاكيا عقب مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لا نريد من أوروبا أن تكون تابعة للولايات المتحدة. نريد أن نكون شركاء لكم. نريد العمل مع أوروبا، ونريد العمل مع حلفائنا".
أخبار دولية
الولايات
المتحدة
أوروبا
"تابعة"
التالي
روبيو: واشنطن لا تختلف مع الخلاصة الأوروبية بشأن تسميم نافالني
أميركا: اعتراض سفينة تحدت حظرا فرضه ترامب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-02-14
روبيو: الولايات المتحدة برئاسة ترامب تريد قيادة "ترميم" النظام العالمي
أخبار دولية
2026-02-14
روبيو: الولايات المتحدة برئاسة ترامب تريد قيادة "ترميم" النظام العالمي
0
آخر الأخبار
2026-02-14
روبيو: الولايات المتحدة برئاسة ترامب تريد قيادة "ترميم" النظام العالمي
آخر الأخبار
2026-02-14
روبيو: الولايات المتحدة برئاسة ترامب تريد قيادة "ترميم" النظام العالمي
0
أخبار دولية
2026-01-26
ترامب لا يريد أن يرى "جرحى أو قتلى" في شوارع الولايات المتحدة
أخبار دولية
2026-01-26
ترامب لا يريد أن يرى "جرحى أو قتلى" في شوارع الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
09:15
روبيو: الولايات المتحدة راضية عن "المسار" القائم في سوريا
أخبار دولية
09:15
روبيو: الولايات المتحدة راضية عن "المسار" القائم في سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:00
حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13
أخبار دولية
12:00
حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13
0
أخبار دولية
11:34
ترامب يدعو حماس إلى التخلي عن سلاحها بشكل "كامل وفوري"
أخبار دولية
11:34
ترامب يدعو حماس إلى التخلي عن سلاحها بشكل "كامل وفوري"
0
أخبار دولية
11:32
وزير الخارجية الإيراني يغادر إلى جنيف للجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
11:32
وزير الخارجية الإيراني يغادر إلى جنيف للجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
10:45
ترامب: مجلس السلام تعهد بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية بغزة
أخبار دولية
10:45
ترامب: مجلس السلام تعهد بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية بغزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:34
ترامب يدعو حماس إلى التخلي عن سلاحها بشكل "كامل وفوري"
أخبار دولية
11:34
ترامب يدعو حماس إلى التخلي عن سلاحها بشكل "كامل وفوري"
0
صحف اليوم
2026-01-15
"حزب الله" يلوّح بـ"الحرب الأهلية" لمواجهة خطة سحب سلاحه (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2026-01-15
"حزب الله" يلوّح بـ"الحرب الأهلية" لمواجهة خطة سحب سلاحه (الشرق الأوسط)
0
آخر الأخبار
2025-11-30
البابا لاون في كلمته الأولى في لبنان: السلام هنا أمنية ودعوة وعطية وورشة عمل مشرعة دائمًا
آخر الأخبار
2025-11-30
البابا لاون في كلمته الأولى في لبنان: السلام هنا أمنية ودعوة وعطية وورشة عمل مشرعة دائمًا
0
خبر عاجل
2026-02-08
رئيس بلدية طرابلس: إستقالة المجلس البلدي بتصرف وزير الداخلية وهذه صرخة أخيرة
خبر عاجل
2026-02-08
رئيس بلدية طرابلس: إستقالة المجلس البلدي بتصرف وزير الداخلية وهذه صرخة أخيرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى المواطنين
تقارير نشرة الاخبار
07:50
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى المواطنين
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
فضل الله: على الحكومة والدولة ان تقوم بواجباتها وتبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
07:49
فضل الله: على الحكومة والدولة ان تقوم بواجباتها وتبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية
0
أخبار دولية
06:52
كالاس: لا أشعر أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا
أخبار دولية
06:52
كالاس: لا أشعر أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا
0
أخبار لبنان
04:13
الراعي: الوطن ليس فكرة مجرّدة بل عرس مشترك والتغيير الوطني يبدأ بتغيير الذات الشخصية
أخبار لبنان
04:13
الراعي: الوطن ليس فكرة مجرّدة بل عرس مشترك والتغيير الوطني يبدأ بتغيير الذات الشخصية
0
آخر الأخبار
15:33
إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: قوى حرس الحدود صادرت شحنة من المخدرات بلغت 135 كغ وأكثر من 300 كف من مادة الحشيش وبندقية كلاشنكوف بعد اشتباك مع عدد من المهربين كانوا قادمين من لبنان باتجاه الأراضي السورية قرب مدينة الزبداني غرب دمشق
آخر الأخبار
15:33
إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: قوى حرس الحدود صادرت شحنة من المخدرات بلغت 135 كغ وأكثر من 300 كف من مادة الحشيش وبندقية كلاشنكوف بعد اشتباك مع عدد من المهربين كانوا قادمين من لبنان باتجاه الأراضي السورية قرب مدينة الزبداني غرب دمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
العالم يحتفل بعيد الحب: زفاف جماعي في ليما ورسائل سياسية من البيت الأبيض
تقارير نشرة الاخبار
13:47
العالم يحتفل بعيد الحب: زفاف جماعي في ليما ورسائل سياسية من البيت الأبيض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:46
عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
12:46
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة
اقتصاد
12:46
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة
2
حال الطقس
02:45
استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:45
استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس
3
خبر عاجل
14:11
هيئة التشريع والاستشارات ردت على طلب وزير الداخلية وسؤاله لها حول اقتراع المغتربين وجاء ردها بأنه يحق للمغتربين التصويت من الخارج للـ١٢٨ نائبا
خبر عاجل
14:11
هيئة التشريع والاستشارات ردت على طلب وزير الداخلية وسؤاله لها حول اقتراع المغتربين وجاء ردها بأنه يحق للمغتربين التصويت من الخارج للـ١٢٨ نائبا
4
أخبار لبنان
04:31
رئيس الجمهورية العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني
أخبار لبنان
04:31
رئيس الجمهورية العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني
5
أخبار لبنان
03:51
دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط
أخبار لبنان
03:51
دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط
6
أمن وقضاء
02:35
سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها
أمن وقضاء
02:35
سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها
7
أخبار لبنان
05:58
عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم والأغنياء العميان عن حاجة الآخرين وكل سلطة تتناسى قضية الفقراء
أخبار لبنان
05:58
عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم والأغنياء العميان عن حاجة الآخرين وكل سلطة تتناسى قضية الفقراء
8
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More