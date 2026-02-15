روبيو: الولايات المتحدة لا تريد من أوروبا أن تكون "تابعة" لها

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترحب بتخلي أوروبا عن "اعتمادها" على الولايات المتحدة، مؤكدا أن الأخيرة لا تريد لها أن تكون "تابعة" لها.



وأضاف روبيو في خلال زيارة إلى سلوفاكيا عقب مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لا نريد من أوروبا أن تكون تابعة للولايات المتحدة. نريد أن نكون شركاء لكم. نريد العمل مع أوروبا، ونريد العمل مع حلفائنا".