روبيو: واشنطن لا تختلف مع الخلاصة الأوروبية بشأن تسميم نافالني

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن لا سبب يدعو الولايات المتحدة للتشكيك في نتائج تحقيق أجرته خمس دول أوروبية، وخلص الى أن المعارض الروسي أليكسي نافالني قُتل بالسمّ في السجن.



وقال روبيو في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في براتيسلافا: "بالطبع، ليس لدينا أي سبب للتشكيك في ذلك، ولا نختلف معه".



واتهمت خمس دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا، السبت موسكو بتسميم نافالني الذي توفي عام 2024، عبر استخدام "مادة سامة نادرة".