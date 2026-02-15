روبيو: الولايات المتحدة راضية عن "المسار" القائم في سوريا

أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ"المسار" الذي تسلكه سوريا في ظل الاتفاق بين السلطة في دمشق والأكراد، رغم إقراره بوقوع أحداث "مثيرة للقلق".وقال روبيو خلال زيارة إلى سلوفاكيا: "مرت بعض الأيام التي كانت مثيرة جدا للقلق، لكننا راضون عن المسار... علينا أن نحافظ على هذا المسار. هناك اتفاقات جيدة قائمة".وشدد على وجوب تنفيذ الاتفاق المبرم بين دمشق والأكراد، على رغم إقراره بأنه "لن يكون سهلا".