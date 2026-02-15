الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الوزراء الألباني والرئيس الروماني سيشاركان في الاجتماع الأول ل"مجلس السلام"

أخبار دولية
2026-02-15 | 09:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الوزراء الألباني والرئيس الروماني سيشاركان في الاجتماع الأول ل&quot;مجلس السلام&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس الوزراء الألباني والرئيس الروماني سيشاركان في الاجتماع الأول ل"مجلس السلام"

أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما والرئيس الروماني نيكوسور دان أنهما سيشاركان الأسبوع المقبل في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" الذي يرأسه دونالد ترامب.  
     
وقال راما في مقابلة مع بودكاست فلاسيم المحلي: "سأكون في واشنطن من أجل التأسيس الرسمي لمجلس السلام وإطلاق أنشطة هذا المجلس".
     
وأضاف: "حظيت ألبانيا بامتياز أن تكون دولة مؤسسة، ولن تساهم ماليا للانضمام (اليه) أو البقاء (فيه) كعضو دائم".
     
بدوره، قال الرئيس الروماني نيكوسور دان عبر منصة إكس إنه سيشارك في الاجتماع الافتتاحي بصفة مراقب.
     
وكتب: "سأشارك الأسبوع المقبل في الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن، استجابة للدعوة التي وجهها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب".
     
وأضاف: "ستحصل رومانيا على صفة مراقب، وسأؤكد مجددا دعمنا القوي لجهود السلام الدولية واستعدادنا للمشاركة في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة".

أخبار دولية

الوزراء

الألباني

والرئيس

الروماني

سيشاركان

الاجتماع

الأول

ل"مجلس

السلام"

LBCI التالي
ترامب: مجلس السلام تعهد بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية بغزة
روبيو: الولايات المتحدة راضية عن "المسار" القائم في سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-20

رئيس وزراء أرمينيا تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-22

الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-20

الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قُبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

LBCI
أخبار دولية
2026-01-18

رئيس الوزراء ‍الكنديّ وافق ⁠مبدئيًا على ​مجلس السلام لغزة الذي ‍اقترحه ترامب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:00

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

LBCI
أخبار دولية
11:34

ترامب يدعو حماس إلى التخلي عن سلاحها بشكل "كامل وفوري"

LBCI
أخبار دولية
11:32

وزير الخارجية الإيراني يغادر إلى جنيف للجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
10:45

ترامب: مجلس السلام تعهد بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية بغزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:34

ترامب يدعو حماس إلى التخلي عن سلاحها بشكل "كامل وفوري"

LBCI
صحف اليوم
2026-01-15

"حزب الله" يلوّح بـ"الحرب الأهلية" لمواجهة خطة سحب سلاحه (الشرق الأوسط)

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-30

البابا لاون في كلمته الأولى في لبنان: السلام هنا أمنية ودعوة وعطية وورشة عمل مشرعة دائمًا

LBCI
خبر عاجل
2026-02-08

رئيس بلدية طرابلس: إستقالة المجلس البلدي بتصرف وزير الداخلية وهذه صرخة أخيرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى المواطنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

فضل الله: على الحكومة والدولة ان تقوم بواجباتها وتبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
06:52

كالاس: لا أشعر أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
04:13

الراعي: الوطن ليس فكرة مجرّدة بل عرس مشترك والتغيير الوطني يبدأ بتغيير الذات الشخصية

LBCI
آخر الأخبار
15:33

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: قوى حرس الحدود صادرت شحنة من المخدرات بلغت 135 كغ وأكثر من 300 كف من مادة الحشيش وبندقية كلاشنكوف بعد اشتباك مع عدد من المهربين كانوا قادمين من لبنان باتجاه الأراضي السورية قرب مدينة الزبداني غرب دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العالم يحتفل بعيد الحب: زفاف جماعي في ليما ورسائل سياسية من البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
12:46

ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة

LBCI
حال الطقس
02:45

استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
14:11

هيئة التشريع والاستشارات ردت على طلب وزير الداخلية وسؤاله لها حول اقتراع المغتربين وجاء ردها بأنه يحق للمغتربين التصويت من الخارج للـ١٢٨ نائبا

LBCI
أخبار لبنان
04:31

رئيس الجمهورية العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
03:51

دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط

LBCI
أمن وقضاء
02:35

سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها

LBCI
أخبار لبنان
05:58

عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم والأغنياء العميان عن حاجة الآخرين وكل سلطة تتناسى قضية الفقراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More