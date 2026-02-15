رئيس الوزراء الألباني والرئيس الروماني سيشاركان في الاجتماع الأول ل"مجلس السلام"

أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما والرئيس الروماني نيكوسور دان أنهما سيشاركان الأسبوع المقبل في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" الذي يرأسه دونالد ترامب.



وقال راما في مقابلة مع بودكاست فلاسيم المحلي: "سأكون في واشنطن من أجل التأسيس الرسمي لمجلس السلام وإطلاق أنشطة هذا المجلس".



وأضاف: "حظيت ألبانيا بامتياز أن تكون دولة مؤسسة، ولن تساهم ماليا للانضمام (اليه) أو البقاء (فيه) كعضو دائم".



بدوره، قال الرئيس الروماني نيكوسور دان عبر منصة إكس إنه سيشارك في الاجتماع الافتتاحي بصفة مراقب.



وكتب: "سأشارك الأسبوع المقبل في الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن، استجابة للدعوة التي وجهها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب".



وأضاف: "ستحصل رومانيا على صفة مراقب، وسأؤكد مجددا دعمنا القوي لجهود السلام الدولية واستعدادنا للمشاركة في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة".