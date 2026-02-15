ترامب: مجلس السلام تعهد بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية بغزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيُعلن يوم الخميس أن الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهدت بتقديم أكثر من خمسة مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.وأضاف في منشور على منصة تروث سوشال أن الدول الأعضاء خصصت أيضا آلافا من الأفراد لقوة تحقيق الاستقرار التي فوضتها الأمم المتحدة، وللشرطة المحلية في القطاع الفلسطيني.