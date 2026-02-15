وزير الخارجية الإيراني يغادر إلى جنيف للجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة

غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سويسرا للجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة، وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية.



وقالت الوزارة في بيان إن عراقجي: "غادر طهران إلى جنيف مساء الأحد على رأس وفد دبلوماسي وتقني لإجراء الجولة الثانية من المباحثات النووية وعقد سلسلة من المشاورات الدبلوماسية"، موضحة أن هذه المباحثات "غير المباشرة" ستعقد الثلاثاء بوساطة سلطنة عمان.



وفي خلال زيارته جنيف، يتوقع أن يعقد عراقجي محادثات مع نظيريه السويسري والعماني، إضافة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي ومسؤولين دوليين آخرين، وفقا لبيان الخارجية.

