ترامب يدعو حماس إلى التخلي عن سلاحها بشكل "كامل وفوري"

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة حماس الى التخلي عن سلاحها بشكل "كامل وفوري" في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا الى أن "مجلس السلام" الذي أنشأه تعهد تقديم خمسة مليارات دولار لإعادة إعمار القطاع.



وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "ببالغ الأهمية، ينبغي على حماس أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري"، وذلك قبل أيام من الاجتماع الأول لمجلس السلام المقرر في واشنطن في 19 شباط.



وأكد ترامب في منشوره الأحد أن "لمجلس السلام إمكانات غير محدودة".



وأشار الى أن تعهدات رسمية بمساهمات تصل الى خمسة مليارات دولار، سيتم إعلانها خلال الاجتماع، لافتا الى أن الدول الأعضاء "تعهدت كذلك المساهمة بآلاف العناصر في قوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية لحفظ الأمن والسلام لسكان غزة".



ورأى ترامب أن "مجلس السلام سيثبت أنه الهيئة الدولية الأكثر تأثيرا في التاريخ".