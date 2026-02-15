حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

أعلنت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن شخصا واحدا لقي حتفه وأُصيب 13 آخرون بعد اندلاع حريق في مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم الأحد.



وأضافت الوكالة أن الحريق، الذي اندلع بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري وألحق أضرارا بمحال مجاورة.



وأوضحت أن الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.