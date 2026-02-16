وزير الخارجية الإيراني في جنيف للتفاوض مع واشنطن

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، على ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.



وتبدأ هذه الجولة الثانية من المحادثات "غير المباشرة" الثلاثاء بوساطة عُمانيّة، بحسب طهران، بعد جولة أولى عُقدت في مطلع شباط في سلطنة عُمان في ظل تهديد أميركي بالتدخل عسكريا.



وقال عراقجي في منشور على إكس: "إنني في جنيف حاملا أفكارا حقيقية للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف" مضيفا "ما ليس مطروحا على الطاولة هو الرضوخ للتهديد".



وأعلن التلفزيون الإيراني عبر تلغرام الإثنين أن "وزير الخارجية وصل إلى جنيف على رأس وفد دبلوماسي وتقني لإجراء الجولة الثانية من المباحثات حول النووي".



ومن المقرر أن يعقد عراقجي محادثات أيضا مع نظيريه السويسري والعُماني، كما سيلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي ومسؤولين دوليين آخرين، وفق ما أفادت الخارجية والتلفزيون الرسمي.



ومن الجانب الأميركي، أكد البيت الأبيض مساء الأحد أن موفد الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيحضران إلى جنيف للمشاركة في المحادثات.



كما سيشاركان لاحقا في مفاوضات برعاية الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا.



وكانت طهران وواشنطن استأنفتا مفاوضاتهما في مسقط في السادس من شباط، بعد أشهر من انهيار المحادثات السابقة إثر شن إسرائيل حربا على إيران في السادس من حزيران الماضي استمرت اثني عشر يوما، وتدخلت فيها الولايات المتحدة عبر قصف منشآت نووية رئيسيّة.