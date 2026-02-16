الأخبار
وزير الخارجية الإيراني في جنيف للتفاوض مع واشنطن
أخبار دولية
2026-02-16 | 03:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير الخارجية الإيراني في جنيف للتفاوض مع واشنطن
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، على ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.
وتبدأ هذه الجولة الثانية من المحادثات "غير المباشرة" الثلاثاء بوساطة عُمانيّة، بحسب طهران، بعد جولة أولى عُقدت في مطلع شباط في سلطنة عُمان في ظل تهديد أميركي بالتدخل عسكريا.
وقال عراقجي في منشور على إكس: "إنني في جنيف حاملا أفكارا حقيقية للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف" مضيفا "ما ليس مطروحا على الطاولة هو الرضوخ للتهديد".
وأعلن التلفزيون الإيراني عبر تلغرام الإثنين أن "وزير الخارجية وصل إلى جنيف على رأس وفد دبلوماسي وتقني لإجراء الجولة الثانية من المباحثات حول النووي".
ومن المقرر أن يعقد عراقجي محادثات أيضا مع نظيريه السويسري والعُماني، كما سيلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي ومسؤولين دوليين آخرين، وفق ما أفادت الخارجية والتلفزيون الرسمي.
ومن الجانب الأميركي، أكد البيت الأبيض مساء الأحد أن موفد الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيحضران إلى جنيف للمشاركة في المحادثات.
كما سيشاركان لاحقا في مفاوضات برعاية الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا.
وكانت طهران وواشنطن استأنفتا مفاوضاتهما في مسقط في السادس من شباط، بعد أشهر من انهيار المحادثات السابقة إثر شن إسرائيل حربا على إيران في السادس من حزيران الماضي استمرت اثني عشر يوما، وتدخلت فيها الولايات المتحدة عبر قصف منشآت نووية رئيسيّة.
أخبار دولية
عباس عراقجي
إيران
جنيف
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
05:34
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع غروسي في جنيف وجهات نظر فنية إيرانية بشأن المفاوضات مع واشنطن
آخر الأخبار
05:34
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع غروسي في جنيف وجهات نظر فنية إيرانية بشأن المفاوضات مع واشنطن
0
أخبار دولية
11:32
وزير الخارجية الإيراني يغادر إلى جنيف للجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
11:32
وزير الخارجية الإيراني يغادر إلى جنيف للجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة
0
آخر الأخبار
2026-02-11
وزير الخارجية الإيراني: لم يتم تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن
آخر الأخبار
2026-02-11
وزير الخارجية الإيراني: لم يتم تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن
0
آخر الأخبار
2026-02-08
وزير الخارجية الإيراني: استهدفوا منشآتنا النووية لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة ولا مجال أمامهم إلا التفاوض
آخر الأخبار
2026-02-08
وزير الخارجية الإيراني: استهدفوا منشآتنا النووية لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة ولا مجال أمامهم إلا التفاوض
0
أخبار دولية
07:15
59 قتيلا وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار جيزاني في مدغشقر
أخبار دولية
07:15
59 قتيلا وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار جيزاني في مدغشقر
0
أخبار دولية
06:58
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للتراجع عن إجراءات تسجيل الأراضي بالضفة الغربية
أخبار دولية
06:58
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للتراجع عن إجراءات تسجيل الأراضي بالضفة الغربية
0
أخبار دولية
06:26
شرطة فرنسا تفتش معهد العالم العربي بسبب صلات لرئيسه السابق بإبستين
أخبار دولية
06:26
شرطة فرنسا تفتش معهد العالم العربي بسبب صلات لرئيسه السابق بإبستين
0
أخبار دولية
06:03
إيران تجري مناورة عسكرية في مضيق هرمز
أخبار دولية
06:03
إيران تجري مناورة عسكرية في مضيق هرمز
0
أمن وقضاء
04:43
في كفررمان... خلل في مكابح حافلة مدرسية ولا إصابات
أمن وقضاء
04:43
في كفررمان... خلل في مكابح حافلة مدرسية ولا إصابات
0
أخبار لبنان
2025-12-12
التربية تحدد رزنامة امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 وتحدد مواعيد الشهادة المتوسطة لاحقًا
أخبار لبنان
2025-12-12
التربية تحدد رزنامة امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 وتحدد مواعيد الشهادة المتوسطة لاحقًا
0
اسرار
2025-12-08
اسرار الصحف 9-12-2025
اسرار
2025-12-08
اسرار الصحف 9-12-2025
0
آخر الأخبار
2026-02-13
منسّق عام الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى للـLBCI: في ما يخصّ الانتخابات والعودة الى الحياة السياسية سنستمع غدًا الى موقف الرئيس سعد الحريري والتيار سيتلقّف أي قرار يتخذه
آخر الأخبار
2026-02-13
منسّق عام الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى للـLBCI: في ما يخصّ الانتخابات والعودة الى الحياة السياسية سنستمع غدًا الى موقف الرئيس سعد الحريري والتيار سيتلقّف أي قرار يتخذه
0
آخر الأخبار
04:08
رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier في قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
آخر الأخبار
04:08
رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier في قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
0
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قلق إسرائيلي من مصير الصواريخ الباليستية في مفاوضات واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قلق إسرائيلي من مصير الصواريخ الباليستية في مفاوضات واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إيران وأميركا: جولة جديدة في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إيران وأميركا: جولة جديدة في جنيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وكالة S&P ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية وهذه خلفيات القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وكالة S&P ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية وهذه خلفيات القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تقرير قائد الجيش في بعبدا: تثبيت الإنجاز جنوباً والتحضير لشمال الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تقرير قائد الجيش في بعبدا: تثبيت الإنجاز جنوباً والتحضير لشمال الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
1
صحف اليوم
11:05
بري لـ"الشرق الأوسط": خطة بإيعاز من جهة ما لمنع الاستحقاق النيابي
صحف اليوم
11:05
بري لـ"الشرق الأوسط": خطة بإيعاز من جهة ما لمنع الاستحقاق النيابي
2
أمن وقضاء
03:37
توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين
أمن وقضاء
03:37
توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين
3
خبر عاجل
11:09
بري ردا على جواب "هيئة الاستشارات" لـ"الشرق الأوسط": إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة
خبر عاجل
11:09
بري ردا على جواب "هيئة الاستشارات" لـ"الشرق الأوسط": إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة
4
صحف اليوم
00:25
رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)
صحف اليوم
00:25
رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)
5
خبر عاجل
11:10
بري لـ"الشرق الأوسط": الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده وصدوره جاء بإيعاز من جهة ما
خبر عاجل
11:10
بري لـ"الشرق الأوسط": الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده وصدوره جاء بإيعاز من جهة ما
6
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
7
أخبار لبنان
11:46
الحريري يعيّن السيدة بهية نائبًا لرئيس "تيار المستقبل"
أخبار لبنان
11:46
الحريري يعيّن السيدة بهية نائبًا لرئيس "تيار المستقبل"
8
حال الطقس
01:27
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
حال الطقس
01:27
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
