الكرملين: "لا أساس" للاتهامات الأوروبية بأن نافالني مات مسموما

رفض الكرملين التحقيق الذي أجرته خمس دول أوروبية وخلص إلى أن المعارض الروسي أليكسي نافالني مات مسموما في السجن في سيبيريا قبل عامين، ووصفه بأن "لا أساس له".



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين خلال مؤتمره الصحافي اليومي عبر الهاتف: "بالطبع لا نقبل مثل هذه الاتهامات. نحن نختلف معها. نعتبرها متحيزة ولا أساس لها من الصحة".