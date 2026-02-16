السلطات الكردية تفرج عن 34 أستراليا من عائلات الجهاديين في شمال شرق سوريا

سلّمت السلطات الكردية 34 أستراليا من أفراد عائلات عناصر تنظيم الدولة الاسلامية، الى وفد من أقاربهم، وفق ما أفادت مديرة المخيم حيث كانوا محتجزين في شمال شرق سوريا وكالة فرانس برس.



وقالت مديرة مخيم روج الواقع في محافظة الحسكة حكمية ابراهيم: "سلّمنا 11 عائلة من 34 شخصا يحملون الجنسية الأسترالية الى أهاليهم"، موضحة أنه بذلك "لم يتبق أي أستراليين" في المخيم.



وقال مصور لفرانس برس في المخيم إنه شاهد نساء، بعضهن منقبات بالكامل، يصعدن مع أطفالهن الى باصات صغيرة، يحمل بعضهم حقائب.