إيران تجري مناورة عسكرية في مضيق هرمز

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن البحرية التابعة للحرس الثوري بدأت تنفيذ مناورة تحت عنوان "التحكم الذكي في مضيق هرمز"، وذلك قبل يوم من انطلاق مفاوضات إيرانية أميركية جديدة.



وأفادت الوكالة بأن المناورة تهدف في المقام الأول "لتقييم جاهزية وحدات الحرس الثوري البحرية، ومراجعة خطط التأمين والسيناريوهات المحتملة للرد العسكري المتبادل في مواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية في منطقة المضيق".