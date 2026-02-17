إسرائيل تعلن مشاركة وزير خارجيتها في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"

سيمثّل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إسرائيل في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" الذي شكّله الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمقرر انعقاده في وقت لاحق هذا الأسبوع في واشنطن، بحسب ما أفاد مكتبه.



ويحضر ساعر في البداية اجتماعا لمجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري في نيويورك الأربعاء، على أن يشارك الخميس "في جلسة افتتاح مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس ترامب في واشنطن، حيث سيمثّل موقف إسرائيل"، وفق ما جاء في بيان لمكتبه.