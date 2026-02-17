الأخبار
حماس تدعو "مجلس السلام" الى إجبار إسرائيل على وقف انتهاكات الهدنة في غزة

أخبار دولية
2026-02-17 | 11:02
print
حماس تدعو "مجلس السلام" الى إجبار إسرائيل على وقف انتهاكات الهدنة في غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "مجلس السلام" الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الضغط على إسرائيل لوقف "الخروقات" المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة.
     
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم قبل الاجتماع الافتتاحي للمجلس في واشنطن هذا الأسبوع: "ندعو مجلس السلام في اجتماعه المقبل والقيادات المشاركة فيه الى التحرك الجاد لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف خروقاته في غزة لأن حرب الإبادة ما زالت متواصلة".

أخبار دولية

حماس

مجلس السلام

إسرائيل

غزة

