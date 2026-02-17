انتهاء اليوم الأول من المباحثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في جنيف

انتهى اليوم الأول من مباحثات تستمر يومين بين أوكرانيا وروسيا بوساطة أميركية في جنيف، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الوفد الروسي، واصفا الاجتماعات بأنها "متوترة جدا".



وقال المصدر مشترطا عدم كشف هويته: "هذا كل شيء لليوم"، مؤكدا أن الاجتماعات ستُستأنف الأربعاء.



وقال المصدر لصحافيين إن المباحثات "كانت متوترة جدا. استمرت ست ساعات. وقد انتهت الآن. تم الاتفاق على مواصلتها غدا".

