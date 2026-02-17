إرجاء الجلسة المقبلة من محاكمة مادورو في نيويورك من 17 آذار إلى 26 منه

أُرجئت الجلسة المقبلة من محاكمة الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو أمام القضاء الفدرالي الأميركي في نيويورك والتي كانت مقرّرة في 17 آذار، إلى 26 منه.



وكانت النيابة العامة وبموافقة وكلاء الدفاع عن مادورو، طلبت إرجاء الجلسة. ووافق القاضي المكلّف النظر في الملف على الطلب الذي أشارت فيه النيابة العامة إلى "مشكلات في التخطيط والمسائل اللوجستية" من دون إعطاء أي توضيح.



ومثل مادورو (63 عاما) للمرة الأولى أمام القضاء الأميركي في الخامس من كانون الثاني، بعد يومين على اعتقاله خلال عملية عسكرية أميركية في فنزويلا، ودفع حينها ببراءته من تهم تتّصل بالإتجار بالمخدرات، مشدّدا على أنه "أسير حرب".



ومثلت معه زوجته سيليا فلوريس (69 عاما) التي دفعت هي أيضا ببراءتها.



وستمثل فلوريس مع زوجها أمام المحكمة في 26 آذار.

