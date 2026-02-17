اردوغان: اعتراف إسرائيل بمنطقة أرض الصومال لا يفيد أحدا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال لن يفيد الإقليم الانفصالي أو المنطقة.



وكان الرئيس التركي قال في كانون الأول إن قرار إسرائيل الاعتراف رسميا بأرض الصومال، وهي منطقة أعلنت استقلالها عام 1991، غير قانوني وغير مقبول، متهما إسرائيل بمحاولة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.



وقال اردوغان في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى أديس أبابا: "أود أن أؤكد بشكل خاص على موقفنا المتمثل في الإعلاء من شأن سيادة ووحدة أراضي الدول في المنطقة التي تقع فيها إثيوبيا"، مشددا على أن تركيا لا تريد أن تنشب صراعات جديدة بالقرن الأفريقي.



وأضاف: "نعتقد أنه يتعين على دول المنطقة إيجاد حلول لمشكلات المنطقة وألا يتحول القرن الأفريقي إلى ساحة تنافس لقوى أجنبية. وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال لا يفيد تلك المنطقة ولا القرن الأفريقي".