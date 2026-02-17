إيران تستدعي السفير الألماني

استدعت طهران السفير الألماني للاحتجاج على "نشاطات معادية لإيران"، عقب تظاهرة حاشدة معارضة لسلطات الجمهورية الإسلامية جرت في ميونيخ السبت، على ما أفاد الإعلام الرسمي.



وتحدث خلال التظاهرة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، رضا بهلوي نجل الشاه الذي أطاحت به الثورة الإسلامية عام 1979. وقدرت الشرطة الألمانية عدد المشاركين بـ250 ألف شخص، رفعوا شعارات مناهضة للحكم في طهران.



وأوردت وكالة إرنا: "على خلفية النشاطات المعادية لإيران في ألمانيا والمواقف المدمّرة التي اتخذها مسؤولو هذا البلد ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية في انتهاك للقانون الدولي، تمّ استدعاء السفير الألماني لدى طهران، إلى وزارة الخارجية ونُقل إليه احتجاج إيران الشديد".



وأضافت: "قال السفير الألماني إنه سينقل إلى برلين احتجاج إيران الشديد واستياءها العميق".



وأتت التظاهرة في ميونيخ على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في الآونة الأخيرة، وأسفرت عن مقتل الآلاف من الأشخاص.



وكان منظمو مؤتمر ميونيخ للأمن أعلنوا سحب الدعوات التي كانت موجهة الى مسؤولين حكوميين إيرانيين، وذلك بعد الاحتجاجات وتعامل السلطات معها.