مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في انهيارين جليديين بجبال الألب الفرنسية

أفادت سلطات محلية ووسائل إعلام فرنسية بأن انهيارين جليديين منفصلين في جبال الألب الفرنسية أسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة.وأعلنت منطقة سافوا في بيان، أن انهيارا جليديا كبيرا يبلغ عرضه حوالي 300 متر اجتاح طريقا وممرا للمشاة في بلدة فالوار جنوب شرق فرنسا.وذكرت أن فرق الإنقاذ، بما في ذلك ضباط شرطة الجبال والمتخصصين من الجيش ورجال الإطفاء ووحدات الكلاب، انتشرت لأكثر من أربع ساعات قبل أن تتوقف العمليات في وقت لاحق بسبب خطر حدوث انهيارات أخرى.وأوضحت أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة وجرى إجلاؤهما بطائرة هليكوبتر إلى مستشفيات قريبة.وذكرت قناة (بي.إف.إم.تي.في) الفرنسية، نقلا عن الادعاء في بلدة جاب، أن متزلجين اثنين لقيا حتفهما في وقت سابق في انهيار جليدي خارج مسار التزلج في لا غراف في منطقة هوت ألب المجاورة.