زيلينسكي يقول إن ترامب يمارس ضغوطا غير مبررة عليه

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن نظيره الأميركي دونالد ترامب يمارس ضغوطًا غير مبررة عليه في محاولة للتوصل إلى حل للحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات بين كييف وموسكو.



وقال زيلينسكي، خلال مقابلة مع موقع "أكسيوس"، إن أي خطة تتطلب من أوكرانيا التخلي عن الأراضي التي لم تستول عليها روسيا في منطقة دونباس الشرقية سيرفضها الأوكرانيون إذا طرحت في استفتاء.



ووصف زيلينسكي دعوات ترامب المتكررة لأوكرانيا، وليس روسيا، بتقديم تنازلات في إطار التفاوض على خطة سلام بأنها "غير عادلة".



ونقل الموقع عن زيلينسكي قوله "آمل أن يكون هذا مجرد تكتيك وليس قرارًا".



وذكر زيلينسكي في المقابلة مع "أكسيوس" أن ممارسة الضغط على أوكرانيا قد تكون أسهل مقارنة بروسيا.



ووجّه زيلينسكي الشكر لترامب مجددًا على جهوده لإحلال السلام، وقال لموقع "أكسيوس" إن محادثاته مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لم تشهد النوع نفسه من الضغوط.



وأوضح "نحن نحترم بعضنا"، مؤكدًا أنه "ليس من النوع" الذي يستسلم بسهولة تحت الضغط.



ولفت زيلينسكي إلى أن الاستجابة لمطلب روسيا بالتخلي عن منطقة دونباس بأكملها سيكون أمرًا غير مقبول للناخبين الأوكرانيين إذا طلب منهم النظر في الأمر خلال استفتاء.



وأشار الى أنه "من الناحية العاطفية، الأوكرانيون لن يغفروا هذا أبدا. لن يغفروا لي ولن يغفروا للولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن الأوكرانيين "لا يستطيعون فهم سبب" مطالبتهم بالتنازل عن مزيد من الأراضي.



وشدد "هذا جزء من بلدنا، كل هؤلاء المواطنين والعلم والأرض."