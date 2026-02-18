ترامب: استثمارات يابانية في مجالي الطاقة والصناعة بأميركا

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ثلاثة مشروعات ستمولها اليابان بقيمة 36 مليار دولار، وهي منشأة لتصدير النفط في تكساس ومصنع للماس الصناعي في جورجيا ومحطة لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي في أوهايو.



وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن هذه المشروعات ستكون أول استثمارات في إطار تعهد اليابان بضخ 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ضمن اتفاق تجاري يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات اليابانية إلى 15 بالمئة.



ولم يقدم ترامب تفاصيل تذكر عن هذه المشروعات.