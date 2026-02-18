الفاتيكان يعلن عدم مشاركته في مجلس السلام برئاسة ترامب

الكاردينال بيترو بارولين، كبير الدبلوماسيين في الفاتيكان، أن الفاتيكان لن يشارك في مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفًا أن الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمات يجب أن تديرها الأمم المتحدة.



وقال بارولين إن الفاتيكان "لن يشارك في مجلس السلام بسبب طبيعته الخاصة، التي تختلف بالطبع عن طبيعة الدول الأخرى".



وأضاف "أحد بواعث القلق هو أنه على المستوى الدولي ينبغي قبل أي شيء أن تكون الأمم المتحدة هي التي تدير هذه الأزمات. وهذه إحدى النقاط التي نصر عليها".