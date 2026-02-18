الأخبار
كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

أخبار دولية
2026-02-18 | 01:04
كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترامب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية.

وقال كارني "لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا". 

وأضاف "لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادًا على جهات أخرى لم نعد قادرين على الاستمرار فيه".

وأوضح كارني، في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، أن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن "القومية المسيحية".

وأشار كارني الى أن "القومية الكندية هي قومية مدنية"، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي.

وشدد كارني على وجوب أن تبني كندا "قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا".
 

أخبار دولية

دفاعية

اعتمادها

الولايات

المتحدة

