أكثر من 80 دولة تندد في الأمم المتحدة برغبة اسرائيل في "التوسع" في الضفة الغربية
أخبار دولية
2026-02-18 | 01:08
مشاهدات عالية
أكثر من 80 دولة تندد في الأمم المتحدة برغبة اسرائيل في "التوسع" في الضفة الغربية
نددت 85 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك، بتبني إسرائيل لإجراءات جديدة تهدف إلى "توسيع وجودها غير القانوني" في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى "تغيير في التركيبة السكانية".
فبعد أسبوع من إقرار اسرائيل اجراءات تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، قررت الحكومة الإسرائيلية تسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية.
ودانت الدول الـ 85 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا بالإضافة إلى العديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، "القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية".
وأوضحت في البيان الصادر في نيويورك أن "هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مع الاعراب عن معارضة قاطعة لاي شكل من اشكال الضم".
كما أكدت هذه الدول على "معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم".
وشددت على رفضها "لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".
وحذرت من أن "هذه السياسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع".
أخبار دولية
الأمم
المتحدة
برغبة
اسرائيل
"التوسع"
الضفة
الغربية
التالي
المبعوث الأميركي ويتكوف يقول إنه تم إحراز "تقدم هام" في محادثات جنيف بين روسيا واوكرانيا
كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة
السابق
أخبار دولية
2026-02-17
بيان مشترك من 8 دول يدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة الغربية "أراضي دولة"
أخبار دولية
2026-02-17
بيان مشترك من 8 دول يدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة الغربية "أراضي دولة"
0
أخبار دولية
2026-02-17
غوتيريش يطالب إسرائيل بـ"التراجع فورا" عن إجراءاتها في الضفة الغربية
أخبار دولية
2026-02-17
غوتيريش يطالب إسرائيل بـ"التراجع فورا" عن إجراءاتها في الضفة الغربية
0
أخبار دولية
2026-02-16
ملك الأردن: إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية "تنذر بتفاقم الصراع"
أخبار دولية
2026-02-16
ملك الأردن: إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية "تنذر بتفاقم الصراع"
0
أخبار دولية
2025-12-23
السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بـ"إحكام السيطرة الاستعمارية" عبر الاستيطان الجديد في الضفة الغربية
أخبار دولية
2025-12-23
السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بـ"إحكام السيطرة الاستعمارية" عبر الاستيطان الجديد في الضفة الغربية
أخبار دولية
05:43
حزب "فرنسا الأبية" اليساري يخلي مقره في باريس بعد "تهديد بوجود قنبلة"
أخبار دولية
05:43
حزب "فرنسا الأبية" اليساري يخلي مقره في باريس بعد "تهديد بوجود قنبلة"
0
أخبار دولية
05:41
وزير الخارجية التركي سيحضر اجتماع مجلس السلام في واشنطن
أخبار دولية
05:41
وزير الخارجية التركي سيحضر اجتماع مجلس السلام في واشنطن
0
أخبار دولية
05:37
المفاوض الروسي يقول إن المباحثات مع أوكرانيا في جنيف كانت "صعبة" لكن جادة
أخبار دولية
05:37
المفاوض الروسي يقول إن المباحثات مع أوكرانيا في جنيف كانت "صعبة" لكن جادة
0
أخبار دولية
05:24
انتهاء جلسة التفاوض الروسية الأوكرانية بوساطة أميركية في جنيف
أخبار دولية
05:24
انتهاء جلسة التفاوض الروسية الأوكرانية بوساطة أميركية في جنيف
أخبار دولية
15:28
الفاتيكان لن يشارك في "مجلس السلام"
أخبار دولية
15:28
الفاتيكان لن يشارك في "مجلس السلام"
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-05
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-05
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
0
أخبار دولية
2025-09-02
أكثر من ألف قتيل في انزلاق أرضي بإقليم دارفور في السودان
أخبار دولية
2025-09-02
أكثر من ألف قتيل في انزلاق أرضي بإقليم دارفور في السودان
0
آخر الأخبار
2025-12-13
المبعوث الأميركي إلى سوريا: نرحب بالتزام الرئيس السوري عزمه الراسخ على تحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم ومحاسبتهم
آخر الأخبار
2025-12-13
المبعوث الأميركي إلى سوريا: نرحب بالتزام الرئيس السوري عزمه الراسخ على تحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم ومحاسبتهم
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
13:53
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
13:52
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:48
13:48
"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:42
13:42
هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
13:39
الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
13:39
الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
13:32
اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري
تقارير نشرة الاخبار
13:32
13:32
اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
13:21
الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
13:21
13:21
الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء
0
أمن وقضاء
13:19
تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:19
تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:17
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
1
تقارير نشرة الاخبار
13:14
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
2
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
حال الطقس
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
3
خبر عاجل
10:58
دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
10:58

4
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
5
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
أمن وقضاء
14:02
بيان توضيحي للجيش: نهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عملنا
6
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
7
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
أمن وقضاء
12:16
الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا
8
أخبار دولية
09:06
عراقجي: تطوّرات إيجابيّة ولكن...
أخبار دولية
09:06
عراقجي: تطوّرات إيجابيّة ولكن...
