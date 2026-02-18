المبعوث الأميركي ويتكوف يقول إنه تم إحراز "تقدم هام" في محادثات جنيف بين روسيا واوكرانيا

أكد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا التي تقودها واشنطن في جنيف لإنهاء الحرب في أوكرانيا أحرزت "تقدمًا هامًا"، حيث من المقرر أن يبدأ الجانبان يومًا ثانيًا من المفاوضات.



وقال ويتكوف، في منشور على منصة "إكس"، "نجاح الرئيس ترامب في جمع طرفي النزاع في هذه الحرب أدى إلى إحراز تقدم هام، ونحن فخورون بالعمل تحت قيادته لوقف القتل في هذا النزاع المروع. الطرفان اتفقا على إطلاع قيادتيهما على آخر المستجدات ومواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق".