بريطانيا: ستارمر وترامب ناقشا ملف إيران النووي والوضع في غزة

أكد متحدث باسم داوننج ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء حول المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي وكذلك محادثات السلام الروسية الأوكرانية برعاية واشنطن في جنيف.وذكر المتحدث أن ستارمر ناقش مع ترامب الوضع في غزة، وشدد على أهمية وصول المزيد من المساعدات الإنسانية.