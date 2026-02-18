وكالة "فارس" الإيرانية: إيران وروسيا تجريان مناورات بحرية غدا

ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن إيران وروسيا ستجريان مناورات بحرية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي غدا الخميس، وذلك بعد أيام قليلة من إجراء الحرس الثوري تدريبات عسكرية في مضيق هرمز.



ونقلت الوكالة عن القائد بالبحرية الإيرانية حسن مقصودلو قوله إن "تحقيق التوافق والتنسيق في الإجراءات المشتركة لمواجهة الأنشطة التي تهدد الأمن والسلامة البحرية... وكذلك مكافحة الإرهاب البحري، من بين الأهداف الرئيسية لهذه المناورات المشتركة".